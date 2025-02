Fanpage.it - Marino Bartoletti: “A cambiare Sanremo è stato Baglioni, Conti non farà rimpiangere Amadeus”

ha aggiornato il suo Almanacco del Festival die racconta in questa intervista a Fanpage la sua fatica. Da Mina e Morandi, passando per Claudio Villa e gli anni in cui il Festival rischiava di chiudere, si arriva al ritorno di Carlo: "Traghettatore? Doveva essere così anche per Amadeus". Sul successore non si sbilancia su De Martino ma spiega: "Si fanno nomi di persone che non conoscono le pressioni del Festival e devono ancora maturare".