Zonawrestling.net - Mariah May si scaglia contro la AEW:”Temono che oscuri Mercedes Moné”

Leggi su Zonawrestling.net

May non si trattiene quando si tratta della gestione del suo tempo al microfono da parte della AEW, o della sua totale assenza. L’attuale AEW Women’s World Champion ha criticato la compagnia per averla tenuta lontana dal pubblico e pensa di sapere esattamente il motivo:che possa oscurare.Parlando a Casual Conversations with The Classic, May ha discusso della sua prossima difesa del titoloToni Storm a AEW Grand Slam Australia, ma la sua frustrazione si è presto spostata sulla riluttanza della AEW a concederle spazio al microfono sul ring:“Tutto ciò che fa la AEW è mancarmi di rispetto e tenermi nel backstage, quando io sono la migliore che hanno al microfono” ha detto May. “Sono bloccata nel backstage. Va bene, allora fatemi fare un volo di 24 ore per l’Australia solo per accontentare una donna mentalmente instabile.