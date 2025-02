Terzotemponapoli.com - Marelli: “Politano, errore giallo. Koné, dubbi sulla spinta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Luca, ex direttore di gara e oggi esperto arbitrale per Dazn, ha espresso le sue considerazioni sui principali episodi controversi del match tra Roma e Napoli. L’ex arbitro, ha analizzato con attenzione le decisioni prese durante la partita, evidenziando sia gli errori che le valutazioni corrette.L’ammonizione a: unIl primo episodio di cui l’ex arbitro ha parlato è l’ammonizione a Matteoper simulazione. Secondo, la decisione dell’arbitro è stata errata. “Non è rigore, perché il contatto trae l’avversario è stato molto lieve”, ha dichiarato. Secondo l’esperto, anche se il contatto c’è stato, questo non giustifica l’assegnazione di un penalty. Inoltre,ha sottolineato che, in una situazione del genere, non è vietato cadere.