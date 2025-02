Ilrestodelcarlino.it - Marelli Bologna in cassa integrazione? Sciopero immediato dei lavoratori

, 4 febbraio 2025 – Assemblea ealladi(ex Weber): i, riuniti in assemblea, questa mattina hanno discusso dell'annuncio aziendale di 13 settimane diordinaria per poi rispedirlo al mittente con tanto di decisione di incrociare le braccia subito per un'ora, dalle 11 alle 12. La cig, così come delineata dall'azienda, si legge in un volantino di Fim-Cgil, Fim-Cisl, Uil-Uilm e Aqcf diffuso sui social, comporta una riduzione lavorativa fino a 16 ore settimanali "senza nessunaeconomica". Pertanto, in assemblea i dipendenti hanno messo a verbale il loro "dissenso a un taglio di salari e stipendi per risanare ancora una volta i conti aziendali". In più hanno deciso un'ora dicon presidio davanti ai cancelli di via Timavo.