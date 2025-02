Liberoquotidiano.it - Marco Rubio minaccia Panama: scatta l'ultimatum, la tensione è alle stelle

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Segretario di Stato americanoha detto al presidente di, nel corso di un incontro faccia a faccia, che l'ato centroamericano deve ridurre la presunta influenza cinese sul Canale dio l'amministrazione Trump prenderà le «misure necessarie» per farlo., al suo primo viaggio all'estero come massimo diplomatico statunitense, ha avuto un colloquio oggi con il presidente Jose Raul Mulino aCity. Il leader panamense ha da parte sua resistitopressioni del nuovo governo statunitense sulla gestione da parte didella via d'acqua, vitale per il commercio globale. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato, in una sintesi dell'incontro, cheha informato Mulino che il Presidente Donald Trump ritiene che l'attuale situazione del canale sia «inaccettabile» e che, «in assenza di cambiamenti immediati», gli Stati Uniti «dovranno prendere le misure necessarie per proteggere i propri diritti».