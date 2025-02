Quotidiano.net - Marco Gobbetti non è più ceo di Ferragamo, raggiunto l’accordo: ecco cosa prevede la buonuscita

Firenze, 3 febbraio 2025 – La decisione era nell’aria, ma è uscita dal Consiglio di Amministrazione di SalvatoreS.p.A questo pomeriggio dopo che nei giorni scorsi erano stati divulgati i risultati non entusiasmanti del Grupposul quarto trimestre del 2024 che evidenziano ricavi per 1,04 miliardi di euro con un calo di meno 10,5% rispetto agli 1,16 miliardi del 2023. Il Consiglio di oggi sotto la Presidenza di Leonardohaun accordo con, Ceo del Gruppo fiorentino da gennaio 2022, per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro e di amministrazione con effetto dalla data di approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2024, il 6 marzo 2025. Il Presidente della Società Leonardoha ringraziato “che in questi anni ha impostato e sviluppato una rilevante attività di rinnovamento ed evoluzione del brand, nonché una significativa innovazione di prodotto e di posizionamento del marchio, realizzando, inoltre, un importante lavoro di evoluzione organizzativa della Società e del Gruppo che rappresenta la base per proseguire la strategia di rinnovamento”.