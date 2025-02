Ilfattoquotidiano.it - Marcello Minenna assolto dall’accusa di minacce a un dipendente delle Dogane

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex direttore dell’Agenziae dei Monopoliè statodi calunnia eai danni di un. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare di Roma con la formula “perché il fatto non sussiste”.aveva scelto il rito abbreviato. Secondo l’accusa, difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri, aveva minacciato il“prospettandogli un male ingiusto, per costringerlo a compiere atti contra ius”.L'articolodia unproviene da Il Fatto Quotidiano.