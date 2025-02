Oasport.it - Marcell Jacobs cresce in finale, ma stenta sul lanciato. Noah Lyles dominatore a Boston

ha compiuto un passo in avanti nelladei 60 metri che ha chiuso la terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si era espresso in un alto 6.69 durante la batteria e non aveva conquistato la qualificazione all’atto conclusivo, ma poi è stato ripescato a causa dell’infortunio occorso al nigeriano Udodi Onwuzurike.Il velocista lombardo ha cercato di sfruttare l’occasione avuta a disposizione e ha corso in 6.63, migliorandosi di sei centesimi in quella che era la sua prima giornata di gara della stagione. L’azzurro è partito meglio rispetto al turno preliminare, ma poi sulgli è mancata la propulsione dei giorni migliori e non è riuscito a esprimere la potenza necessaria per ottenere un riscontro cronometrico di maggiore riguardo.