Tpi.it - Manuela Arcuri racconta le molestie subite durante un provino: “Mi disse di alzare la maglietta e mostrare il seno” | VIDEO

leunhato di essere stata vittime diunquando era agli inizia della sua carriera cinematografica e televisiva.Ospite di Verissimo, alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin se le fosse accaduto qualche episodio negativoi provini, l’attrice ha risposto: “Qualche volta sì. Per esempio una volta, un regista (o sedicente tale) miil: ‘Fammi vedere il, alzati la’. Avevo un imbarazzo. e ho capito che ho detto: ‘Ecco, non fa per me. Non mi sento nel posto giusto né a mio agio’. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni”.L’interprete, poi, aggiunge: “Altri registi che un po’ ci provavano, mi chiedevano l’appuntamento; questo mi è successo.