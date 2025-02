Donnapop.it - Manuela Arcuri, chi è il regista che l’ha molestata? «Mi disse “alzati la maglietta e fammele vedere”».

è tornata a fare cinema e prossimamente sarà sul grande schermo con il suo nuovo film; di recente è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di unche, quando era ancora molto giovane,.Di chi stiamo parlando? In realtànon ha fatto il nome della persona interessata, ma ha raccontato come sia stato subire quel trattamento. I fatti risalgono a quando l’attrice stava muovendo proprio i suoi primi passi nel mondo della recitazione e dello spettacolo. Cosa è successo?si trovava a fare un provino e ilin questione le chiese di togliersi sia lache il reggiseno. Chi è la persona che? Come accennato, la diretta interessata non ha voluto fare il nome, anche se ha sottolineato che quella non sia stata l’unica esperienza imbarazzante nel corso della sua carriera.