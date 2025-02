Iltempo.it - Manovra a tenaglia su Schlein. Conte flirta con Franceschini e i prodiani vagheggiano l'Ulivo

Leggi su Iltempo.it

In ordine sparso contro Dario. Con l'esito paradossale di confermare esattamente ciò che l'ex ministro della Cultura voleva denunciare: il «campo largo» non è una coalizione, ma un caravanserraglio senza guida né gerarchia, inutile dannarsi per trovare l'unità. Un circo politico dove ognuno tira la coperta dalla propria parte, salvo poi lagnarsi per il freddo o per il vicino invadente. Non a caso, gli unici che hanno colto il senso di liberazione dalla proposta del senatore di Ferrara sono i Cinque Stelle, e l'esponente Pd a loro più vicino: Goffredo Bettini. Dice infatti Giuseppe, con il consueto aplomb: «È una proposta che guardo con attenzione, perché è un tentativo di rendere compatibili le differenze. L'importante è condividere l'obiettivo di porre al centro dell'azione politica il cambiamento della società».