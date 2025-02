Ilrestodelcarlino.it - Manita facile, l’Alma è ko. Sangiustese in zona playoff

alma 15 ALMA JUVENTUS FANO: Pinto; Mattioli (38’st Rovinelli); Marcatilli; Rastelletti; Saponaro; Pedro jr (1’st Mele); Goupy; Malshi; Engobo; Militaru (15’st Biagioni); Gantalis (40’st Sifi). Allenatore: Aiello Antonio.: Rossi; Aliffi; Pasqualini; Iommi; Marini; Tarulli (19’st Cresci); Gaspari (23’st Di Giminiani); Crescenzi (19’st Straccio); Cornero (25’st Formentini); Grassi (26’st Cognigni); Di Ruocco. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Reti: 4’pt e 18’pt Grassi, 24’pt e 27’pt Cornero, 6’st su rigore Di Ruocco, 28’st Goupy.quella realizzata dalla, che in casa delJuventus Fano ha vita fin troppoe non deve fare troppa fatica per superare una squadra ad un passo dalla Promozione, che sembra ormai essersi arresa al proprio destino.