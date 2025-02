Terzotemponapoli.com - Mancini: “Pareggio giusto, Roma superiore”

Unche lascia qualche rimpiantoGianluca, difensore della, ha analizzato ilcontro il Napoli ai microfoni di DAZN. Un punto che, secondo il centrale giallorosso, non rispecchia pienamente l’andamento della gara. “Perdere ci stava stretto perché loro hanno avuto solo due occasioni mentre noi invece abbiamo creato tanto”, ha dichiarato, sottolineando la maggiore incisività offensiva della squadra di De Rossi.: La soddisfazione per il gruppo e per AngelinoNonostante il rammarico per il risultato, il difensore ha voluto elogiare il gruppo e, in particolare, il compagno Angelino, premiato come migliore in campo: “Mi fa molto piacere quando un mio compagno vince questo riconoscimento. Sono felicissimo di accompagnare Angelino”. Parole che confermano un clima positivo nello spogliatoio, nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione.