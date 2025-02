Lanazione.it - "Mancano i parcheggi per i disabili"

Il nuovo regolamento per l’accesso dei veicoli e il loroo all’interno del centro storico cittadino sta causando disagi ad alcune persone contà. E’ quanto segnala proprio una dipendente del Comune di Grosseto "Sono una grave disabile invalida motoria – segnala la donna – che ha avuto l’ordine dal medico competente del Comune di fare pochi passi (con le stampelle) dall’auto al posto di lavoro. E comunque non sono in grado di farne molti. Adesso con questa ordinanza non so più doveare l’auto e, come me, gli altri sette portatori di handicap del mio settore, anche perché idietro il Comune sono sempre al collasso. E’ stata introdotta una modifica importante senza prima trovare una soluzione ai problemi che avrebbe inevitabilmente portato".