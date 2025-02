Dayitalianews.com - Maltempo nel Salento. Fulmini scatenano il panico, tre incendi in altrettante abitazioni

Leggi su Dayitalianews.com

Una domenica dinel, ma in generale in diverse zone del nostro Paese. Iche si sono abbattuti nel nostro territorio hanno scatenatoe paura in diverse zone e addirittura degliin tre. Per fortuna, però, a differenza di altre occasioni, non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco della provincia leccese sono stati impegnati quindi in tre interventi in, tutte riconducibili a fenomeni elettrici generati appunto daiche hanno tenuto sotto scacco l’intera provincia.nel, i trenel dettaglioIl primoo, causato dalnel, si è scatenato a Galatina, in contrada Taccaglia, ed ha interessato un contatore elettrico esterno a una villetta, propagandosi parzialmente a una siepe del giardino.