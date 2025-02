Sbircialanotizia.it - Maltempo, ancora temporali al Sud. Allerta meteo gialla in otto regioni

Il bollettino della Protezione Civile mette in guardia anche per un possibile rischio idraulicooggi, lunedì 3 febbraio, per ilnell'Italia del Sud.e forti venti sono previsti non solo su tutto il Meridione, isole comprese, ma anche in Abruzzo e in Molise. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca .L'articoloal Sud.inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.