Maledizione Scamacca l’infortunio è grave | rischia l’operazione Era appena rientrato 181 giorni dopo la rottura del crociato

Avevariassaporato la gioia del campo e oradi ritrovarsi nuovamente sotto i ferri. È l’incubo che sta vivendo Gianluca. L’attaccante dell’Atalanta era tornato in campo nei minuti finali contro il Torino, buttato nella mischia sabato pomeriggio da Gian Piero Gasperini a 300 secondi dal 90esimo per l’ultimo assalto (il match è terminato 1 a 1).si era subito reso pericoloso con un colpo di testa, poi per ha alzato la gamba per cercare di intercettare un pallone a centrocampo e ha sentito subito dolore. Poteva sembrare un risentimento muscolare, invece gli esami strumentali comunicati dall’Atalanta sono un colpo durissimo:ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. In altre parole, almeno due mesi di stop. Ma serve ora una consulenza specialistica: il rischio è che sia necessaria un’operazione, che significherebbe stagione finita.