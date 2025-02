Make Europe Great Again | la strategia di Musk per distruggere l’Ue e il ruolo di Giorgia Meloni

Leggi su Open.online

Da Maga a Mega. Il piano di Elon“to” punta il 7 e l’8 febbraio. In quei giorni a Madrid si riuniranno i Patrioti per l’Europa, ovvero i volti più noti dell’estrema destra continentale. Ci saranno Marine Le Pen, Viktor Orbán e Geert Wilders. E l’organizzazione è naturalmente in capo a Vox e a Santiago Abascal. Ci sarà anche la Lega di Matteo Salvini. Ma in Europa il padrone di Tesla può già contare su molti alleati. Se in Italia c’è, Nigel Farage è l’uomo giusto per il Regno Unito, lo slovacco Robert Fico, il rumeno Calin Georgescu e il polacco Dominik Tarczy?ski sono i rappresentanti per l’Europa dell’Est su cuipunta. Mentre il Portogallo c’è Andrea Ventura di Chega, in Francia Éric Zemmour di Reconquête, in Germania Alice Weidel con l’Afd, in Olanda Dick Schoof e in Belgio Tom Van Grieken di Vlaams Belang.