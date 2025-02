Biccy.it - Mahmood parla di amore: “Ecco chi mi piace e cosa mi attrae”

Leggi su Biccy.it

sarà uno dei co-conduttori chiamati ad affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 e proprio ieri ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove hato anche di.A domanda diretta: “deve avere una persona per conquistarla?“,ha risposto: “ll disinteresse mi. Mire a chi non piaccio. Mi interessano le persone che non mi corrono dietro“. Quando gli è stato chiesto se ha mai sofferto per, il cantante ha replicato: “Parecchio. E se no ‘ste canzoni come le scrivevo?“.è molto riservato e al momento non sappiamo se sia single o abbia il cuore impegnato. L’ultimo aggiornamento risale alla scorsa estate quando Ornella Vanoni gli ha fatto outingndo di un “fidanzato che abita a Berlino e che cucina per lui“. Queste le sue parole nel podcast di Mazzoli e Rovazzi: “Se sono stata a casa dia mangiare e se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino“.