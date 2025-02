Ilrestodelcarlino.it - Maggio entra e dà una sferzata d’energia

BARDI 6. Poteva fare qualcosa di più sul raddoppio di Pietrangeli? Fosse stato in giornata forse avrebbe piazzato il miracolo, ma non ci sentiamo di condannarlo: l’incornata è ravvicinata. SAMPIRISI 5,5. Nella pochezza generale è uno dei pochi a scodellare in area qualche pallone pericoloso, ma in occasione del vantaggio del Sudtirol lascia troppo tempo e spazio a Davi che può calibrare l’assist. Serve più ferocia in queste partite (dal 33’ s.t. Fiamozzi s.v.). MERONI 5,5. Nel primo tempo sembra l’unico a sapere che c’è da lottare. Cala nella ripresa quando è complice della disattenzione che vale il bis degli avversari. LUCCHESI 5. Anticipato sul primo e sul secondo gol, a volte sembra che non abbia la percezione del pericolo o la grinta necessaria per duellare con costanza. La fase d’impostazione è discreta, ma deve assolutamente crescere in marcatura.