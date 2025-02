Nerdpool.it - MAESTRE di Carolina Capria: recensione

, scrittrice, sceneggiatrice e insegnante di scrittura creativa, torna in libreria con un nuovo libro, edito Harper Collins, con cui ci presenta le cinque autrici che più sono state determinanti, insieme alle loro opere, nel suo percorso di formazione.TramaEssere una bambina, e poi una donna, vuol dire imparare fin da subito cosa si può fare e cosa non si può fare, vuol dire imparare che certe qualità, come il coraggio, l’audacia e l’indipendenza, non sono prettamente femminili, e che reprimere i propri desideri è normale, e consigliabile. Meglio restare ai margini e attendere passivamente un salvatore o, nella più sfortunata delle ipotesi, la provvidenza. E se molti libri non fanno che confermare la certezza che soltanto gli uomini possono compiere gesta intrepide e che alle donne spetta il compito di accogliere gli eroi di ritorno dalle loro mirabolanti avventure,ci conduce in un viaggio illuminante nella più grande letteratura femminile di tutte le epoche e ci mostra che un’altra strada è effettivamente percorribile.