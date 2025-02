Tg24.sky.it - Macerata, due operai salgono su gru per gli stipendi arretrati. Scesi dopo il bonifico

Duehanno inscenato una protesta a Tolentino, in provincia di, per rivendicare il mancato pagamento dei loro. In particolare sono saliti su una gru, all'interno di un cantiere a circa dieci metri d'altezza ed in condizioni di sicurezza precarie, per protestare contro il mancato pagamento di spettanze arretrate di dicembre relative ad una precedente ditta che gestiva i lavori di quel cantiere. Poi,quattro ore e grazie all'intervento dei carabinieri die Tolentino, aiutati da un negoziatore del Reparto operativo, la situazione ha preso una piega fortunatamente positiva.La negoziazione ed ilI due, poco più che ventenni e di origine egiziana, si sono inizialmente spostati sull'impalcatura in maggiore sicurezza e poi sono stati convinti a scendere.