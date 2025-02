Maccarese, conclusi gli internazionali d’Italia Supermarecross

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 febbraio 2025 – Si sono concluse le giornate di gara per gli, a. I piloti arrivati sul podio, sono stati premiati dal Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e dall’Assessore allo Sport, Federica Poggio.“È stato un evento che ha portato grande entusiasmo e partecipazione. – dichiara, il Presidente Severini. – Una competizione entusiasmate che ha portato Fiumicino sotto i riflettori, dimostrando ancora una volta l’alto valore sociale delle manifestazioni sportive. Siamo orgogliosi di vedere la nostra città così viva e coinvolta.”“Lo sport è un volano fondamentale per il nostro territorio, e questo evento ha dimostrato quanto Fiumicino sia un punto di riferimento per le grandi competizioni. È stato un piacere vedere così tanti giovani talenti dar vita a una giornata di emozioni e spettacolo.