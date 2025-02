Romadailynews.it - “Ma ‘ndo AI?” un podcast sull’Intelligenza Artificiale lanciato da Roma Capitale.

Leggi su Romadailynews.it

“Ma ’ndo AI” è il nuovoda. Dal 4 febbraio due episodi settimanali parleranno a cittadine e cittadini di Intelligenza. In ogni puntata, si potrà ascoltare una conversazione sui vari campi della vita che l’Artificial Intelligence sta cambiando per sempre.Ma cosa c’entracon l’AI?è una città in cui da sempre si incontrano vecchio e nuovo e che oggi incontra anche l’intelligenza. Ne nasce unche rende le macchine un po’ più umane e che ha l’intento di avvicinare cittadine e cittadini, senza pregiudizi, all’Intelligenza, per parlare, spiegare, conoscere, con in vista anche i progetti sull’AI che l’Amministrazione capitolina sta sviluppando.Protagonisti delsei esperte ed esperti della materia intervistati dal triono dei The Pills formato da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi.