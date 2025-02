Universalmovies.it - M3GAN 2.0 | Un teaser trailer svelato durante i Grammy

Leggi su Universalmovies.it

Questa notte sono stati assegnati gli annualiAwards, ma la nostra attenzione è andata al brevedi2.0la cerimonia.Universal Pictures, infatti, ha approfittato della seguitissima cerimonia di premiazione deiAwards per offrire un piccolo assaggio da2.0, sequel dell’horror fantascientifico Blumhouse Productions del 2022 in arrivo al cinema da ottobre 2025. Nel video, che per la verità non mostra sequenze di girato, la celebre bambola IA mostra il suo nuovo look, visibilmente cambiato.In fondo alla pagina anche il primo poster ufficiale.2.0miss me? pic.twitter.com/Fms2JnxDuu—2.0 (@meet) February 3, 20252.0 Note di ProduzioneLa sceneggiatura di2.0 è stata firmata da Akela Cooper, che ha scritto il primo film, e Gerard Johnstone, che ha diretto