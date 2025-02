Cinemaserietv.it - M3GAN 2.0, nel teaser trailer dell’horror Blumhouse, torna la bambola assassina!

Durante i Grammy Awards è stato rilasciato il primodi2.0, il sequel dell’acclamato horror tecnologico del 2022. Il brevissimo filmato non ha rivelato molto della trama, ma ha confermato il ritorno dellapiù inquietante del cinema. Nelsi avvicina con passo sicuro e chiede: “Vi sono mancata?“, mentre sfoggia nuove mosse di danza sulle note di Femininomenon di Chappell Roan.Il sequel sarà distribuito il 27 giugno 2025 negli USA e vedrà il ritorno di Allison Williams nei panni di Gemma, la scienziata che ha creato laIA, e di Violet McGraw nel ruolo di Cady, ora quattordicenne e in piena ribellione adolescenziale.La storia si svolge due anni dopo gli eventi del primo film: Gemma è diventata un’autrice di successo e un’importante voce a favore della regolamentazione dell’intelligenza artificiale, mentre la tecnologia alla base diè stata rubata e utilizzata da una potente azienda di difesa per creare un’arma bellica chiamata Amelia.