Movieplayer.it - M3GAN 2.0: danze sensuali per la bambola robotica killer nel teaser del sequel

Ancheggiamenti e musiche lascive anticipano il ritorno del robot assassino targata Blumhouse nelche preannuncia ilè tornata ed è ancora più determinata a far passare al pubblico notti insonni, in un modo o nell'altro. Il ritorno del robotviene introdotto sulle note di Femininomenon di Chappell Roan, che fanno da sfondo aldi2.0, horror targato Blumhouse. Il primo, sigla che indica Model 3 Generative Android, era incentrato sulla giovane Cady (Violet McGraw), che perde i suoi genitori in un incidente d'auto e viene cresciuta dalla zia Gemma (Allison Williams), esperta di. Gemma sta lavorando su un robot sperimentale a misura di bambino, progettato per essere il compagno ideale .