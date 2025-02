Lanazione.it - Lutto nell’imprenditoria: addio a Renato Bonfiglioli, colonna della calzatura

Monsummano Terme (Pistoia), 3 febbraio 2025 – Abitava da tempo a Montecatini e aveva chiuso la sua fabbrica a Monsummano ormai nel 1998, ma tutti ricordano ancora, meglio conosciuto come ’Renatino’. L’imprenditore monsummanese è venuto a mancare sabato sera e con lui se ne va un pezzo di storia. A darne notizia sono stati suo figlio Stefano e il suo storico commercialista Franco Biagiotti. Imprenditore dal temperamento ruvido e nervoso,aveva cominciato a lavorare da giovane nelle fabbriche di scarpe locali per poi mettere su una sua impresa nel 1957 con le ditte Galles prima epoi. Aveva contribuito alla creazione del distretto calzaturiero a Monsummano dando lavoro a centinaia di famiglie. “Mio padre fu anche ricevuto dal papa in udienza privata, negli anni Ottanta - racconta il figlio Stefano - e non si elencano i numerosi aneddoti dei personaggi famosi con cui mio padre aveva ottimi rapporti.