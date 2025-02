Lanazione.it - Lupo oltre il confine al Dovizi di Bibbiena

Arezzo, 3 febbraio 2025 – La Stagione Teatrale 2024/2025 del Teatrodi(AR) continua con due spettacoli straordinari, pensati per coinvolgere sia il pubblico adulto che quello dei più piccoli con la rassegna “Uomini delle Stelle”. Grazie alla direzione artistica della Compagnia Nata Teatro, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di, anche quest’anno il Teatrosi conferma luogo di incontri, dove la bellezza delle storie raccontate si mescola con l’energia dello spettacolo dal vivo. Mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo “IL” di e con Livio Valenti, liberamente ispirato al celebre romanzo di Cormac McCarthy. La storia segue Bill, un ragazzo di 14 anni figlio di allevatori di bestiame, che incontra un, anzi, una lupa.