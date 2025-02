Iodonna.it - L'unico rimedio è la meditazione

Anni fa avevo un collaboratore – che chiamerò X – il quale molto spesso mi si rivolgeva con questa frase: «Lo hai deciso tu, non ti ricordi?». Oppure iniziava le e-mail con la frase: «Come Selene ha scelto.». Io non avevo né deciso né scelto nulla. Erano sue decisioni e sue scelte, ma lui imputava tutto a me e se io protestavo lui diceva con la massima fermezza che non mi ricordavo.Ora, io medito tutti i giorni e pratico il cammino dell’attenzione cosciente (Satipatthana, nel buddhismo theravada) da quarant’anni. Farmi dubitare di me stessa non è una cosa facile. Yoga e: ecco i benefici X Selene Calloni Williams: «Il gaslighter agisce per il suo vantaggio»Tuttavia, ho continuato per un po’ a collaborare con quella persona per via del fatto che le sue abilità in campo informatico sopperivano abbondantemente alle sue menzogne che, dopotutto, non riuscivano a danneggiarmi e a raggiungere lo scopo che di solito un manipolatore vuole raggiungere: farmi dubitare di me stessa, indebolirmi così da poter condizionare il mio comportamento a suo vantaggio.