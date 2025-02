Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto al consigliere Casoni: "I tuoi insegnamenti restano con noi"

Muccia ha dato ieria Lucianocomunale e volontario della Protezione civile e della Pro loco. Dipendente di un’azienda privata,è morto venerdì scorso a causa di una malattia. Aveva 62 anni e lascia i figli Manuel e Fabio. "Te ne sei andato a un mese dall’ultima volta che, nonostante non stessi bene, hai voluto esserci e dare una mano – è il ricordo del Comune di Muccia –. Perché tu c’eri sempre, ogni occasione, ogni iniziativa, ogni volta che c’era voglia o bisogno tu non mancavi mai. Eri quello che arrivava non puntuale, ma in anticipo, quello che a volte borbottava perché ti piaceva fare le cose per bene, pignolo, preciso, instancabile. Non sembra possibile che tu te ne sia andato, avevamo sperato. Ora però continua a dare uno sguardo quaggiù, quando facciamo le cose un po’ alla meno peggio, ricordaci che bisogna farle meglio.