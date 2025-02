Pordenonetoday.it - L’ultimo abbraccio a Emma Cadelli: "Un'anima sensibile, equilibrata, matura"

Leggi su Pordenonetoday.it

"Ci riteniamo molto fortunati per aver potuto condividere parte del nostro viaggio della vita con un'bella come. Ci ha reso estremamente facile il mestiere di genitori". Le parole sono contenute nella lettera che il papà, Stefano, e la mamma, Barbara Piccinin, hanno scritto per.