Iodonna.it - L'ultima tendenza delle star? Giocare in Borsa

Leggi su Iodonna.it

La nuova uniforme 2025 della donna di oggi, giacca e cravatta. La coppia rodata da tempo nell’armadio maschile approda in questa stagione anche in quello femminile. Per seguire la, non è necessario trovarsi in cima alla scala aziendale, anzi. Proprio le, più avvezze ai set di Hollywood che agli uffici dislocati nel Financial District di Wall Street, rilanciano l’abbinamento in chiave sensuale. Ieri rivoluzione, domani gioco: la cravatta al centro della collezione PE 2025 di Emporio Armani X Leggi anche › Non solo per donne in carriera.