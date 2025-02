Luka Doncic ai Lakers l’affare che ha terremotato l’Nba | perché è stato ceduto e chi ci ha davvero guadagnato

Leggi su Open.online

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, il basket americano èscosso da un vero e proprio terremoto di mercato., guardia dei Dallas Mavericks nonché miglior marcatore della passata stagione, èimpacchettato e spedito in direzione Los Angeles. A fare il viaggio in direzione opposta è il centro All-Star Anthony Davis, miglior marcatore e rimbalzista dei Los Angelesdi LeBron James. Il trade, lo scambio di mercato, che nessuno si aspettava, neanche i giocatori coinvolti. Sui social media e tra i corridoi della Nba, la massima lega di pallacanestro statunitense, tutti si chiedono cosa abbia spinto Dallas a liberarsi di uno dei migliori giocatori del mondo. Questioni di contratti e di tetto salariale, paure per un atteggiamento sempre meno professionale o la speranza – come ha detto il general manager di Mavericks – di «anticipare un’estate tumultuosa» di trattative per un possibile rinnovo futuro.