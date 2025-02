Ilnapolista.it - Luis Enrique scarica Donnarumma: «Chiederò il suo rinnovo? No, la mia opinione non ha importanza»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Psg gioca domani in Coppa di Francia contro il Le Mans Football Club.in conferenza stampa presenta il match con un occhio anche al mercato. Le sue parole riportate da l’Equipe.Leggi anche:, il Psg non sembra interessato al. L’Inter è alla finestra (L’Equipe): «Gli allenatori non durano a lungo perché vanno sempre controcorrente»Presnel Kimpembe è l’unico giocatore della squadra che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione. Potrà esordire domani?«Forse».La tua squadra ha subito almeno un gol nelle ultime 7 partite. Questo ti dà fastidio o finché segni più gol, va bene così?«Non significa che quando vinci hai fatto tutto bene. E quando perdi, hai sbagliato tutto. Quando vinci, pensi che tutto stia andando bene, ma non è così. Ecco perché gli allenatori non durano a lungo: vanno sempre controcorrente».