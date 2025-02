Secoloditalia.it - L’Ue si sveglia sulla Difesa: per la prima volta leader “in ritiro” «per una maggiore responsabilità»

Leggi su Secoloditalia.it

All’ordine del giorno c’è la, ed è lache ieuropei si ritrovano in un summit interamente dedicato al tema. Ma tutti i rumors della vigilia concordano nell’integrare l’ordine del giorno con il tema dei dazi, che Donald Trump ha indicato come imminenti anche per. Benché, dunque, la riunione di oggi a Bruxelles non sia né un Consiglio europeo, né un vertice informale – ma piuttosto un “informale” o un “brainstorming”, come lo ha definito un funzionario Ue – è comunque considerata diria importanza per questioni ormai ineludibili sul tavolo dei 27. Giorgia Meloni, come gli altri, è attesa al Palais a partire dalle 9.30, per i doorstep con la stampa. Alle 11 si aprirà lasessione, con una discussionesituazione geopolitica. Alle 15 si aprirà una seconda sessione di lavori tra i