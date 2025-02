Dayitalianews.com - Ludovica sta bene ed è tornata a casa: sospiro di sollievo per la famiglia e gli amici della 14enne

Ricerche concluse con esito positivoSi chiude con un epilogo felice la vicendascomparsa diGentile, la ragazza di 14 anni originariaCiociaria che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 31 gennaio. Dopo giorni di tensione e preoccupazione per lae per chi ha seguito il caso, è arrivata la conferma che la giovane è stata ritrovata in buone condizioni.La scomparsa e l’appello disperato dei familiariLa studentessa, iscritta al Liceo Statale Laura Bassi di Sant’Antimo, era ospite presso l’istituto “Il Sorriso di Rita” andrino (NA). La sera di venerdì 31 gennaio, intorno alle 22:00, si era allontanata insieme a una coetanea, facendo perdere le proprie tracce. La sua assenza aveva immediatamente allarmato i genitori e le forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche su tutto il territorio, diffondendo anche un appello pubblico.