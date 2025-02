Tvzap.it - Luciana Littizzetto e la stoccata a Giorgia Meloni: scroscio di applausi dal pubblico

News tv. Luciana Littizzetto e la stoccata a Giorgia Meloni: scroscio di applausi dal pubblico. Durante la puntata di ieri sera di "Che tempo che fa", la comica torinese ha usato il suo spazio televisivo per fare satira sull'attuale governo e, in particolare, sulla Presidente del Consiglio. La stoccata finale, riguardante uno dei temi caldi della politica delle ultime settimane) è stata accolta con un rumoroso applauso dal pubblico di Fabio Fazio. "Che tempo che fa", la puntata di ieri sera. Nella puntata di "Che tempo che fa" trasmesso ieri sera, domenica 2 febbraio, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua abituale letterina a Giorgia Meloni, finita nel mirino dopo i tanti avvenimenti (e le conseguenti sfide) della scena politica italiana e internazionale.