Calcionews24.com - Lucca Atalanta, trattativa nerazzurra per acquistare il centravanti dopo il ko di Retegui. La situazione

Leggi su Calcionews24.com

in corso per ildell’Udinese: considerando le condizioni attuali di Gianluca Scamacca Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, viste le condizioni di Scamaccal’ultimo esito degli esami a Zingonia (dove ci sono stati anche i risultati di Carnesecchi e Kolasinac), l’sta in questo momento trattando perdell’Udinese: I .