Calcionews24.com - Lucca Atalanta, fumata nera per il centravanti dell’Udinese nonostante l’interesse di oggi. Le motivazioni

Leggi su Calcionews24.com

per il. Tempistiche troppo strette e un sostituto non ancora in mano hanno fermato l’affare Secondo quanto raccolto da CalcioNews24,non diventerà un nuovo calciatore dell’il pressing delle ultime ore causa l’infortunio di Gianluca Scamacca. Leche sono venute fuori sono le stesse presentate già .