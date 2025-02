Secoloditalia.it - Luca Marinelli ci ha preso gusto a fare il Duce: “Non vedo l’ora di girare la seconda stagione”

Leggi su Secoloditalia.it

Non lo dite alla nonna di, che al nipote ha trasmesso i geni antifascisti, ma l’attore romano dopo le pene iniziali ci haa interpretare il. Appena terminata la messa in onda su Sky delle otto puntate della prima, torna d’attualità quanto lo stesso protagonista, in un primo tempo riottoso, ha dichiarato nel corso di un’intervista a Fanpage, chiedendogli come si ponesse rispetto all’ipotesi di rientrare nei panni del dittatore: “Di certo la storia non è finita, siamo arrivati solo alla nascita di una dittatura”, aveva detto, aggiungendo: “Questa primaè stata una fatica grande, ma un’esperienza gigantesca. Poter rilavorare con tutte queste persone sarebbe una gioia e spero ci sarà la possibilità”.La nonna dinon voleva che il nipote facesse ilSono quindi state presto dimenticate le angustie palesate dallo stesso attore, straziato dal ruolo, così luciferino.