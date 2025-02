Milanotoday.it - lu santo jullare francesco

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 21, presso il Teatro Pime, in via Mosè Bianchi 94 a Milano, andrà in scena "Lu", il celebre monologo teatrale di Dario Fo dedicato alla figura di Sand'Assisi. Dario Fo, dopo il Nobel per la letteratura, scrisse questo testo in.