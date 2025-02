Anteprima24.it - Lotto: in Campania vinti oltre 136mila euro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLe ultime estrazioni deldi venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio regalano allauna vincita complessiva di 136.625. Come riporta Agipronews, premi distribuiti nella provincia di Napoli, nel dettaglio: ad Arzano62.250grazie a quattro terni e una quaterna; tre terni e un ambo valgono 23.750 a un fortunato giocatore di Visciano; colpo da 22.650 a Casavatore con un terno; altro terno da 18milarealizzato a Napoli; mentre a Terzigno10milaancora con un terno. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 6,1 milioni di, per un totale di 122 milioni dida inizio 2025.L'articolo: inproviene da Anteprima24.it.