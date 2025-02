Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Foti, il “mago” di Excel pronto a volare ai campionati mondiali di Las Vegas: “Solo 30 minuti per risolvere un problema”

Se i fogli divi fanno continuamente strabuzzare gli occhi e smadonnare come portuali, niente paura ci pensa. Grazie al Corriere della Sera da oggi siamo a conoscenza nientemeno che del MicrosoftWorld Championship. Una competizione mondiale, appunto, dove il celebre foglio di calcolo è protagonista. Tra i “campioni” che lo maneggiano con abilità c’è il signor, il primo italiano a raggiungere le agognate finali di Las, lo scorso dicembre. Come ricorda il Corriere per partecipare al campionato basta iscriversi ad una qualsiasiEsports Battles – che è online. Vi risparmiamo da dove vengano i vari concorrenti, ma sappiate che a sfidarsi nelle “battaglie” ci sono 256 giocatori con finale in carne ed ossa per 24 partecipanti a Las. Insomma, l’ultima finale si è conclusa poche settimana fa conben piazzato ma lontano dalla vittoria; mentre in queste ore sta iniziando il nuovo campionato.