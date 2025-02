Biccy.it - Loredana Errore sul suo grave incidente: “Non muovevo nulla”

Il 4 settembre del 2013 il portale Agrigento Notizie ha dato in anteprima la brutta notizia dell’di: “La cantante agrigentina è rimasta ferita in unstradale avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 4, in viale dei Giardini, a San Leone. L’auto sulla quale viaggiava il volto noto della trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, una Ford Focus, si è ribaltata su un terreno che costeggia la carreggiata. La “ragazza occhi cielo” sarebbe stata soccorsa dapprima da alcuni passanti, che hanno poi immediatamente avvisato il 118. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della postazione di San Leone, che ha soccorso e trasferito la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’artista, giunta al nosocomio agrigentino, è stata sottoposta a numerosi accertamenti“.