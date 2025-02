Biccy.it - Loredana Errore ricorda Stefano De Martino: “Com’era ad Amici”

, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato la sua esperienza adnell’edizione del 2009, una delle più memorabili nella storia del talent di Mediaset. Quell’anno, infatti, tra i concorrenti spiccavano nomi diventati poi molto noti, come Emma Marrone,De, Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti. Proprio su De, la cantante ha dichiarato: “Una persona eccezionale, un grande amico, una persona che ti fa ridere ma quando è chiamato al dovere è prontissimo. Una persona straordinaria“., che adha conquistato il secondo posto dietro Emma Marrone, hato quell’esperienza anche durante Ora O Mai Più. “, per me è stato un periodo di montagna russa, se vogliamo dire, perché è arrivato tutto di colpo e quindi non avevo una maturità, una preparazione tale.