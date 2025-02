Secoloditalia.it - “Lollobrigida è il più potente d’Europa”: l’analisi di Politico sui ministri dell’Agricoltura è un altro schiaffo alla sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

«Il ministro italiano Francescoè probabilmente il ministropiù». A dirlo è.eu l’edizione europea (con sede a Bruxelles) della testata americana,e che si occupa degli affari politici Unione europea. All’interno di un articolo firmato da Elisa Braun la testata dedica un ampio paragrafo all’agricoltura europea dal titolo “Come arrivare al cuore degli agricoltori”.firmata da Elisa BraunL’articolo, pubblicato a gennaio ma diventato virale solo nelle ultime ore, della Braun parte dpremessa che «nessuno in Europa vuole più vedere i trattori per le strade di Bruxelles. Ecco perché la maggior parte delle nostre politiche agricole di quest’anno sono incentrate sulla ben visibile lobby degli agricoltori, che è fortemente corteggiata da più o meno tutti nello spettro(anche se in particolare dall’estrema destra)».