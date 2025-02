Ilrestodelcarlino.it - L’Okasa Falconara vince ed è seconda

ROYAL 1 OKASA6 ROYAL : Russo, Foti, Ines Correia, Alves, Martinez, Sara Correia, Raso, Folino, Aliotta, Zagar, De Sarro, Luzzi. OKASA: Sestari, Martín Cortés, Balardin, Elpidio, Pereira, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Ferrara. All. Domenichetti. Reti: 17’ Praticò (OF), 21’29’’ e 27’25’’ Ferrara (OF), 28’31’’ aut Ines Correia (OF), 30’59’’ Praticò (OF), 33’32’’ Alves (RL), 35’18’’ Pereira (OF). Altri tre punti in cassaforte nel segno delle senatrici. Sono infatti Ferrara, Praticò (doppietta per entrambe) e Isa Pereira, le veterane della squadra a scrivere il loro nome nel tabellino della 16esima giornata con il 6-1 rifilato dala domicilio a Royal Team Lamezia. Risultato maturato nella ripresa dopo un primo tempo con i rispettivi portieri sugli scudi.