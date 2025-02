Lanazione.it - L’odissea di un commerciante. Sette assalti con zappe e piccone

Leggi su Lanazione.it

La rapina a mano armata ai danni di un piccolo negozio è quasi un unicum per il territorio cortonese. Bisogna tornare al 2017 per raccontare un episodio simile. In quell’anno, infatti, una sala giochi nella zona del Vallone, denominata Lady Luck, fu presa di mira. Erano le 2,30 di notte e l’addetta della sala giochi stava chiudendo il locale quando i due uomini a volto coperto e con una pistola in pugno entrarono minacciandola di consegnarle l’incasso della giornata, ammontante a poco più di 2.500 euro, per poi dileguarsi. Un altro caso di rapina a mano armata risale, invece, a 10 anni fa esatti, ai danni della filiale Monte dei Paschi di Camucia. Un uomo, armato di coltello e con il volto coperto da un cappello con visiera e occhiali da sole, minacciò la cassiera, facendosi consegnare il denaro per poi fuggire.