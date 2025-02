Liberoquotidiano.it - Lo striscione su Roccaraso in Roma-Napoli è diventato un caso: cosa significa | Guarda

"Solidarietà alla popolazione di" e "Per unalibera. riaprite le trasferte!": sono gli striscioni esposti in curva all'Olimpico dai tifosi giallorossi in occasione dell'incontro di calcio. Il riferimento è al grande afflusso di turisti napoletani verificatosi nei giorni scorsi nella località sciistica abruzzese. Intanto l'assalto previsto per domenica scorsa non c'è stato. I napoletani a quanto pare non sono tornati in massa. "Le limitazioni e il piano di controllo messo in atto dalla prefettura insieme alle amministrazioni ha prodotto i suoi effetti". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di(L'Aquila) Francesco Di Donato aggiungendo che il "tempo non buono e le criticità di domenica scorsa hanno influito sulle presenze nella giornata di oggi". "Ieri - continua il primo cittadino - c'è stata una buona presenza turistica, oggi c'è la metà della gente di ieri".